财经与科技
政治
土耳其
文化
特写
观点
财经与科技
OPINION
2025年的故事: 一场宇宙奇观、狼王的归来及其他更多故事
过去一年引人注目的一些科学突破；
OPINION
尚勒乌尔法省将于明年举办 TEKNOFEST 科技与航空展
土耳其技术团队基金会理事会主席塞尔丘克·巴伊拉克塔尔表示，该活动将于 2026 年 9 月 30 日开始。
2025年，改变一切的五大人工智能变革
亚马逊将向印度投资350亿美元，美印贸易谈判即将启动
欧盟对谷歌人工智能数据使用情况展开调查
中国外贸顺差突破 1 万亿美元
尚勒乌尔法省将于明年举办 TEKNOFEST 科技与航空展
土耳其技术团队基金会理事会主席塞尔丘克·巴伊拉克塔尔表示，该活动将于 2026 年 9 月 30 日开始。
2025年，改变一切的五大人工智能变革
亚马逊将向印度投资350亿美元，美印贸易谈判即将启动
欧盟对谷歌人工智能数据使用情况展开调查
中国外贸顺差突破 1 万亿美元
特斯拉失去全球最大电动汽车制造商头衔，比亚迪取而代之
特斯拉的全球电动汽车销量预计在 2025 年将下降 8% 以上，但中国公司比亚迪已崛起成为全球最大的电动汽车制造商。
土耳其—叙利亚贸易：土耳其今年出口额增长54%，达到30亿美元
土耳其共和国贸易部副部长奥兹古尔·沃尔坎·阿加尔表示，自阿萨德政权被推翻后叙利亚实现政治稳定以来，土耳其对叙利亚的出口同比增长了 54%。
全球紧张局势持续升温 金价首次突破4500美元
地缘政治和经济的不确定性，加上市场对美联储降息的预期不断增强，推动黄金和白银价格创下历史新高。
汽车市场扩张推动欧盟电动车销量增长
11月份，纯电动汽车销量增长44%，而汽油和柴油车注册量继续下降。
台湾在“自主人工智能”计划下启用大型云计算中心
新的台南云计算设施旨在通过扩展的计算能力支持全球人工智能发展，同时加强台湾的技术优势。
尚勒乌尔法省将于明年举办 TEKNOFEST 科技与航空展
土耳其技术团队基金会理事会主席塞尔丘克·巴伊拉克塔尔表示，该活动将于 2026 年 9 月 30 日开始。
2025年，改变一切的五大人工智能变革
亚马逊将向印度投资350亿美元，美印贸易谈判即将启动
欧盟对谷歌人工智能数据使用情况展开调查
中国外贸顺差突破 1 万亿美元
尚勒乌尔法省将于明年举办 TEKNOFEST 科技与航空展
土耳其技术团队基金会理事会主席塞尔丘克·巴伊拉克塔尔表示，该活动将于 2026 年 9 月 30 日开始。
2025年，改变一切的五大人工智能变革
亚马逊将向印度投资350亿美元，美印贸易谈判即将启动
欧盟对谷歌人工智能数据使用情况展开调查
中国外贸顺差突破 1 万亿美元
加载更多
1x
00:00
00:00