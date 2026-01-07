土耳其—叙利亚贸易：土耳其今年出口额增长54%，达到30亿美元

土耳其共和国贸易部副部长奥兹古尔·沃尔坎·阿加尔表示，自阿萨德政权被推翻后叙利亚实现政治稳定以来，土耳其对叙利亚的出口同比增长了 54%。