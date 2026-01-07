FEATURES DETAIL
政治
土耳其
文化
特写
观点
查韦斯主义依然存在；马杜罗被捕后委内瑞拉的未来
尽管美国总统唐纳德·特朗普企图“掌控”委内瑞拉，但由临时总统德尔西·罗德里格斯领导的社会主义政府誓言将捍卫国家免受美国“侵略”。
图片报道：脆弱的停火协议，巴勒斯坦人为数十对新人举行集体婚礼
3分钟阅读
特朗普公布了美国新的国家安全战略；以下是这份33页文件的内容
11分钟阅读
图片报道：脆弱的停火协议，巴勒斯坦人为数十对新人举行集体婚礼
3分钟阅读
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
14分钟阅读
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
7分钟阅读
2025年，改变一切的五大人工智能变革
7分钟阅读
土耳其无人机”红苹果“ 创下全球首例无人机编队飞行纪录
土耳其国防公司白卡尔（Baykar）取得重大航空里程碑，”红苹果“无人机进行了协调的自主战斗机级飞行。
2025年的故事: 一场宇宙奇观、狼王的归来及其他更多故事
过去一年引人注目的一些科学突破；
以色列军队中的“道德创伤”正引发心理健康崩溃
心理学家指出，由于自杀企图激增以及数万人寻求心理援助，以色列军队正承受着加沙种族灭绝行动带来的道德与情感重负，这些负担将塑造整个社会数代人的面貌。
土耳其在充满冲突的世界中将其国防产业定位于道德框架很重要
安卡拉与经济较弱国家的防务协议，不仅被视为买卖交易，而且被视为在平等条件下进行的合作。
