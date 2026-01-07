国际

伊朗以充当摩萨德间谍为由处决一人
伊朗为阻止代表以色列进行的间谍活动，逮捕并处决了涉嫌与摩萨德合作的人员。
叙利亚在SDF袭击后暂停阿勒颇机场航班
阿勒颇发生袭击事件后，叙利亚航空当局暂停了所有航班24小时。
欧盟拒绝承认委内瑞拉临时总统
欧盟发言人强调，民主过渡必须包括"民主选举产生的反对派领导人"。
寒流席卷欧洲部分地区
荷兰数百架航班取消，法国冰滑路面上发生事故造成5人死亡，英国警告本周冬季灾害将持续。
联合国表示，美国对委内瑞拉的干预损害国际法
联合国警告说，华盛顿在加拉加斯的行动有可能加剧委内瑞拉危机，并为单方面使用武力开创危险的先例。
2025年展望：加沙种族灭绝与战争（及冲突）之年
以色列持续杀害巴勒斯坦人的事件占据各大媒体头条之际，2025年同时见证了其他震撼世界并加剧地缘政治紧张局势的重大事件。
