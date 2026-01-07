华人世界
中国寻求深化对欧关系，习近平会见爱尔兰总理
在欧盟与中国之间因关税问题持续紧张之际，中国国家主席和爱尔兰总理讨论了深化两国经济合作的问题。
中国在台湾周边启动军事演习；台北方面对北京的“威慑战术”作出回应
继日本部署导弹计划后，北京上个月警告称，将“粉碎”任何外国干涉台湾的行动。
中国“人口控制政策制定者”去世后，社交媒体再掀对独生子女政策的批评
中国驳斥泽连斯基的制裁威胁
中国重大贸易举措：海南被定为“免税试点区”
台湾外交部次长在防务合作日益密切之际秘密访问以色列
日本首相再次呼吁与中国对话
高市早苗的声明是在中国大使馆发布公告之后作出的。该公告警告称日本部分地区公共安全状况恶化，建议中国公民避免前往这些地区。
习近平就美国对委内瑞拉突袭期间的霸权行径发出警告
中国国家主席表示，“单边主义和胁迫性行动严重削弱了全球秩序”，并呼吁各大国尊重国际法和《联合国宪章》的原则。
中国表示不能接受哪个国家充当"国际法官"的行为
中国外交部长王毅表示，"所有国家的主权和安全都应该在国际法下得到充分保护"。
土耳其给予中国公民免签待遇
自1月2日起，中国公民将可免签赴土耳其停留最长90天，此举旨在加强两国间的旅游与商业联系。
台湾科技巨头台积电表示已开始大规模生产"最先进"的2纳米芯片
全球超过半数的半导体和人工智能技术所使用的最先进设备，几乎全部产自台湾。
