2023年10月7日，以哈马斯为首的巴勒斯坦武装团体与以色列军队爆发武装冲突，简称为2023年以加战争或2023年以哈战争，亦是加沙战争。
以色列再度违反停火协议 轰炸致5名巴勒斯坦人遇难
在加沙士兵受伤后，本杰明·内塔尼亚胡威胁要“做出适当回应”，随后不久便发生了这些致命袭击。
哈马斯: 我们不会投降
哈马斯团体敦促调解人确保停火协议得以维持并阻止以色列试图利用此协议的行为。该团体计划归还2014年被俘的以色列士兵哈达尔·戈尔丁的遗体。
非法以色列定居者在希伯伦南部窃取橄榄收成并破坏树木
特朗普表示国际稳定部队将"很快"部署到加沙地区
哈马斯警告以色列在约旦河西岸的定居点扩张是更广泛吞并计划的一部分
以色列对约旦河西岸巴勒斯坦城镇的攻击加剧
以色列确认哈马斯归还的遗体为泰国人质
最后剩余遗体的归还将满足唐纳德·特朗普最初加沙停火计划的一个关键要求,在这脆弱的停火下,双方交涉仍在继续。
以色列继续违反停火协议，新一波空袭造成5名巴勒斯坦人受伤
民防队表示，尽管已经停火，但在以色列对加沙地带发动的袭击中，坦克和无人机在夜间困住了数十名平民。
以色列议会推进针对巴勒斯坦人的死刑法案
极右翼政府推行针对巴勒斯坦囚犯和外国媒体引发争议的措施，批评人士警告这加深了专制主义。
以色列不顾停火在加沙地区拆除巴勒斯坦人的房屋并对汗尤尼斯发动空袭
自10月11日生效的停火协议以来，以色列军队继续违反协议，犯下更多暴行。
以色列建造新的非法定居点
据阿尔-拜达尔游牧权利组织称，非法定居者在阿纳塔以东的阿布加利亚和阿拉阿拉部落社区附近建立了临时构筑物，开始设立前哨站。
