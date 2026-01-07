OPINION DETAIL
2025年展望：加沙种族灭绝与战争（及冲突）之年
以色列持续杀害巴勒斯坦人的事件占据各大媒体头条之际，2025年同时见证了其他震撼世界并加剧地缘政治紧张局势的重大事件。
土耳其的"红苹果"改变了空中力量的格局
一架无人战斗机通过执行全球首例获批的空对空击落任务，重塑了全球航空格局，并加速了向自主作战航空领域的转型。
好的气候大会，坏的气候大会：峰会外交与土耳其申办2026年气候大会
COP31 主席的合法性取决于其能力、公平性和包容性——这些正是土耳其提出自己作为可信赖和建设性东道主的依据。
巴基斯坦-土耳其关系：从精神友谊到战略伙伴关系
两个穆斯林国家之间的历史纽带随着时间的推移日益加深，将这两个民族在生活的各个领域紧密相连。
共和国日反思:从历史角度看土耳其的"大战略"
土耳其作为一个现代民族国家，从诞生至今始终遵循符合时代需求的政策，避免选择不必要的风险。
