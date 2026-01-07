特写
查韦斯主义依然存在；马杜罗被捕后委内瑞拉的未来
土耳其无人机”红苹果“ 创下全球首例无人机编队飞行纪录
2025年的故事: 一场宇宙奇观、狼王的归来及其他更多故事
以色列军队中的“道德创伤”正引发心理健康崩溃
土耳其在充满冲突的世界中将其国防产业定位于道德框架很重要
2025年，改变一切的五大人工智能变革
特朗普公布了美国新的国家安全战略；以下是这份33页文件的内容
图片报道：脆弱的停火协议，巴勒斯坦人为数十对新人举行集体婚礼
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
伏击本在预料之中，但特朗普与马姆达尼的会晤却在纽约揭示了即将形成的联盟。
时光中的步伐：土耳其的吕基亚之路，为渴望自我探索的人们提供了一次机会
美国将世界最大的航空母舰派到委内瑞拉附近的水域，这意味着什么?
图片报道：巴勒斯坦与巴斯克地区之间的比赛演变成一场对巴勒斯坦人的强大声援活动
土耳其部长就经济学家称之为“技术封建主义”的人工智能“统治”发出警告
阿尔泰坦克标志着土耳其国防实力和全球目标的新纪元
正确选择：突厥国家寻求统一的字母