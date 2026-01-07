特写
查韦斯主义依然存在；马杜罗被捕后委内瑞拉的未来
尽管美国总统唐纳德·特朗普企图“掌控”委内瑞拉，但由临时总统德尔西·罗德里格斯领导的社会主义政府誓言将捍卫国家免受美国“侵略”。
土耳其无人机”红苹果“ 创下全球首例无人机编队飞行纪录
土耳其国防公司白卡尔（Baykar）取得重大航空里程碑，”红苹果“无人机进行了协调的自主战斗机级飞行。
2025年的故事: 一场宇宙奇观、狼王的归来及其他更多故事
过去一年引人注目的一些科学突破；
以色列军队中的“道德创伤”正引发心理健康崩溃
心理学家指出，由于自杀企图激增以及数万人寻求心理援助，以色列军队正承受着加沙种族灭绝行动带来的道德与情感重负，这些负担将塑造整个社会数代人的面貌。
土耳其在充满冲突的世界中将其国防产业定位于道德框架很重要
安卡拉与经济较弱国家的防务协议，不仅被视为买卖交易，而且被视为在平等条件下进行的合作。
2025年，改变一切的五大人工智能变革
从2025年迈入2026年之际，过去一年人工智能的突袭悄然颠覆了职场生态、文化格局与权力版图，一场争夺主导权的激烈角逐已然拉开帷幕。以下正是推动这场变革不可避免的重大突破。
超越新闻/标题背后
特朗普公布了美国新的国家安全战略；以下是这份33页文件的内容
图片报道：脆弱的停火协议，巴勒斯坦人为数十对新人举行集体婚礼
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
尽管琴格尔科伊经历了土耳其历史上的动荡时期，失去了许多挚爱的邻居，但它仍然包容所有人。这个社区至今仍保持着几个世纪以来和平、宁静与共存的文化。
伏击本在预料之中，但特朗普与马姆达尼的会晤却在纽约揭示了即将形成的联盟。
与预期的激烈交锋相反，纽约市长当选人佐兰·马姆达尼与美国总统唐纳德·特朗普在白宫的会谈进行得很融洽，特朗普对这位34岁的政治新秀赞誉有加。
时光中的步伐：土耳其的吕基亚之路，为渴望自我探索的人们提供了一次机会
这条被誉为世界上最美的徒步路线，将大自然最美的姿态展现在眼前：春天为这条路线注入生机，秋天让它归于宁静，而冬天则用淡雅的光芒装点群山。
美国将世界最大的航空母舰派到委内瑞拉附近的水域，这意味着什么?
随着美国海军最先进的航空母舰“杰拉尔德·R·福特”号抵达委内瑞拉附近海域，华盛顿加强了在该地区的军事存在。TRT World就美国下一步计划采访了外交政策专家。
图片报道：巴勒斯坦与巴斯克地区之间的比赛演变成一场对巴勒斯坦人的强大声援活动
球迷们在毕尔巴鄂圣马梅斯球场举行的比赛中挥舞巴勒斯坦国旗，并高呼支持巴勒斯坦的口号。
土耳其部长就经济学家称之为“技术封建主义”的人工智能“统治”发出警告
在 TRT 世界论坛上，发言者强调了在中美主导、制度僵局和性别差距日益扩大的情况下，对人工智能进行合乎道德的管理的必要性。
阿尔泰坦克标志着土耳其国防实力和全球目标的新纪元
土耳其首款自主研发的主战坦克将使该国从区域军事强国转变为全球国防出口大国。
土耳其致力于成为全球稀土元素市场的主要参与者
埃尔多安总统启程访问海湾三国
土耳其高中生在欧洲核子研究中心(CERN)凭借获奖的物理项目创造历史
如果您错过：社交媒体可能是通往幸福的关键
正确选择：突厥国家寻求统一的字母
在第十二届突厥国家组织峰会上，各国领导人推出了由34个字母组成的突厥语通用字母表，旨在统一突厥语、加强文化联系、促进数字创新。
