土耳其无人机”红苹果“ 创下全球首例无人机编队飞行纪录
土耳其国防公司白卡尔（Baykar）取得重大航空里程碑，”红苹果“无人机进行了协调的自主战斗机级飞行。
土耳其的"红苹果"改变了空中力量的格局
一架无人战斗机通过执行全球首例获批的空对空击落任务，重塑了全球航空格局，并加速了向自主作战航空领域的转型。
巴基斯坦-土耳其关系：从精神友谊到战略伙伴关系
共和国日反思:从历史角度看土耳其的"大战略"
埃尔多安外交促成的停火：土耳其如何引导加沙和平进程
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
埃尔多安在与特朗普的通话中提出了委内瑞拉和加沙的关切
埃尔多安和特朗普讨论了土美关系、国防合作和地区问题。
埃尔多安：委内瑞拉不能陷入动荡
总统埃尔多安表示，土耳其站在追求繁荣、和平和发展斗争中的委内瑞拉友好人民一边"。
埃尔多安：土耳其重返F-35项目对北约安全至关重要
埃尔多安在接受彭博社采访时表示，土耳其接收已付款的F-35战机并重新加入该计划，对于改善与美国和北约防务的关系至关重要且必不可少。
埃尔多安：也门和索马里稳定至关重要
安卡拉表示，土耳其准备调解地区争端，希望与沙特阿拉伯加深合作。
