243公斤的蓝鳍金枪鱼在东京拍卖会上卖出创纪录高价
一条重达 243 公斤的蓝鳍金枪鱼在日本东北海岸被捕获，并被一家经营颇受欢迎的寿司连锁餐厅的公司购得。
从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
近年来，公共卫生专家在用地理位置、人群甚至动物来命名疾病时变得更加谨慎。
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
文化盗窃：奢侈时尚挪用本土设计
随着时间的推移，宝莱坞对穆斯林的描绘已经从好变得丑陋。
教皇利奥在平安夜主持首次弥撒仪式
教皇利奥十四世借此机会表达了对唯物主义的批评，同时传递了一条被观察者视为教会回归更古老传统的讯息。
摩洛哥要求结束法语主导地位的呼声越来越高
在世界阿拉伯语日，该国一个全国性联盟要求全面落实阿拉伯语的官方地位。
TRT联合制作的影片《巴勒斯坦36》入围奥斯卡最佳国际影片奖
这部电影揭示了巴勒斯坦历史上一个关键时刻 - 英国将巴勒斯坦土地移交给犹太移民。
土耳其对美国归还安纳托利亚文物表示欢迎
在纽约举行的交接仪式标志着安卡拉在追回走私到国外的文物方面取得了新的胜利，同时美国和土耳其官员也强调了他们在打击全球文化遗产走私方面日益加强的合作。
因以色列参赛争议，TRT 退出 EBU 会议
欧洲多家广播公司谴责以色列在加沙地带持续进行种族灭绝的同时参加欧洲歌唱大赛。多个欧洲国家已宣布将抵制2026年欧洲歌唱大赛。
