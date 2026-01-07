政治
黎巴嫩总统奥恩表示以色列对黎巴嫩的袭击“引发了严重问题”
约瑟夫·阿夫恩谴责以色列对黎巴嫩的袭击，并警告说，这些袭击旨在破坏自 2024 年 11 月以来一直生效的停火协议。。
墨西哥总统谴责美国对委内瑞拉的军事干预
谢因鲍姆总统否认在墨西哥领土上进行类似干预的可能性。
美国军事干预委内瑞拉 欧盟26国呼吁尊重国际法
欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯发表的这份声明得到了除匈牙利以外的所有欧盟成员国的支持。
委内瑞拉代理总统在马杜罗被捕后呼吁美国进行合作
罗德里格斯在声明中说:"我们邀请美国政府与我们合作，共同制定一个以共同发展为导向的合作议程。"
普京表示有信心俄罗斯在乌克兰取得胜利
普京总统在恰逢他执政26周年的新年前夕的讲话中也向俄罗斯的"战士和指挥官"致敬。
