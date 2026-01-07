政治
黎巴嫩总统奥恩表示以色列对黎巴嫩的袭击“引发了严重问题”
约瑟夫·阿夫恩谴责以色列对黎巴嫩的袭击，并警告说，这些袭击旨在破坏自 2024 年 11 月以来一直生效的停火协议。。
观点
佩泽什基安：伊朗与美国、以色列和欧洲处于"全面战争"状态
伊朗领导人指责美国、以色列和一些欧洲国家支持伊朗的崩溃。
泽连斯基与特朗普会面后将咨询欧洲领导人
美国对柬泰冲突表示关切并建议提供协助谈判
沙特阿拉伯敦促也门南方过渡委员会"紧急"撤出部队
真主党敦促黎巴嫩拒绝以色列的武器裁减威胁
墨西哥总统谴责美国对委内瑞拉的军事干预
谢因鲍姆总统否认在墨西哥领土上进行类似干预的可能性。
美国军事干预委内瑞拉 欧盟26国呼吁尊重国际法
欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯发表的这份声明得到了除匈牙利以外的所有欧盟成员国的支持。
委内瑞拉代理总统在马杜罗被捕后呼吁美国进行合作
罗德里格斯在声明中说:"我们邀请美国政府与我们合作，共同制定一个以共同发展为导向的合作议程。"
普京表示有信心俄罗斯在乌克兰取得胜利
普京总统在恰逢他执政26周年的新年前夕的讲话中也向俄罗斯的"战士和指挥官"致敬。
