观点
好的气候大会，坏的气候大会：峰会外交与土耳其申办2026年气候大会
COP31 主席的合法性取决于其能力、公平性和包容性——这些正是土耳其提出自己作为可信赖和建设性东道主的依据。
政治
土耳其
文化
特写
巴基斯坦-土耳其关系：从精神友谊到战略伙伴关系
两个穆斯林国家之间的历史纽带随着时间的推移日益加深，将这两个民族在生活的各个领域紧密相连。
共和国日反思:从历史角度看土耳其的"大战略"
土耳其作为一个现代民族国家，从诞生至今始终遵循符合时代需求的政策，避免选择不必要的风险。
中国的全球治理倡议与土耳其的新世界秩序愿景相契合
在特朗普政府时期，美国逐步退出其全球承诺，而北京则在一个重新整合、日益多极化的国际格局中介入，试图填补这一空白。
一个勇敢的新世界：我们准备好将权力的缰绳交给人工智能了吗?
人工智能能成为有效的部长或党领导吗？我们可能很快就会知道答案。
建立无人机防线：欧洲为新时代制定的防空战略
由于东部边境地区无人机入侵事件日益增多，欧洲大陆正面临着新的安全挑战。这一情况也暴露了防空体系中的关键漏洞。
超越新闻
埃尔多安外交促成的停火：土耳其如何引导加沙和平进程
英国准备对以色列问责吗?
中国引领巴基斯坦和阿富汗沿着老路开启新征程
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
当恐怖袭击铁路：火车劫持事件显示巴基斯坦恐怖主义危机加深
巴基斯坦面临着一个复杂的叛乱、地区紧张局势和内部分裂的网络，分裂主义恐怖分子在俾路支省加大了攻击力度，威胁着该国的稳定。
从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
近年来，公共卫生专家在用地理位置、人群甚至动物来命名疾病时变得更加谨慎。
加沙之眼：阿拉卡德讲述巴勒斯坦种族灭绝
年轻的巴勒斯坦记者、东地中海大学记者阿拉卡德被评为 2024 年 100 位最具影响力的女性之一。尽管遭受难以想象的磨难，她仍然决心分享她的人民坚韧不拔的反抗精神。
土耳其的能源路线图已经准备就绪
该战略计划旨在到2028年将国内资源的发电量提升至2700亿千瓦时，将国内资源在电力生产中的比例提高到63%，将太阳能发电装机容量提升至33,100兆瓦，风能发电装机容量提升至19,300兆瓦，并实现4,800兆瓦核能发电能力的启动。
为什么地区合作对于打败YPG/PKK的恐怖主义至关重要
土耳其持续加大打击YPG/PKK恐怖分子的努力,这源于一个超越其国界的战略必然性,并在整个地区引起共鸣。
埃尔多安访问巴基斯坦:两国深厚友谊再次得到巩固
土耳其总统的访问反映了土耳其加强与伊斯兰堡双边合作的战略利益,涉及多个领域。
Your browser does not support the audio element.
00:00
优秀作者
叙利亚学生在土耳其：安卡拉与大马士革之间的桥梁
7分钟阅读
“从河流到大海，巴勒斯坦将获得自由”背后的故事
8分钟阅读
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
6分钟阅读
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
8分钟阅读
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
凭借本土知识和广泛投资,土耳其已成为海事国防工业的重要参与者之一。
Your browser does not support the audio element.
00:00
1x
00:00
00:00