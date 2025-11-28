政治土耳其文化特写观点
以色列袭击大马士革郊区的贝特金镇，造成12人死
当地媒体报道称，由于以色列对大马士革郊区的贝特金恩及其附近地区发动进攻，导致多个家庭流离失所。
以色列袭击大马士革郊区的贝特金镇，造成12人死
德国: 欧盟国防计划应包括"地缘战略伙伴"土耳其
德国外交部长瓦德普尔承诺与安卡拉加强合作，表示欧盟173亿美元的联合国防采购计划应包括土耳其等关键北约伙伴以及英国。
德国: 欧盟国防计划应包括"地缘战略伙伴"土耳其
土耳其对暴力侵害妇女行为持零容忍态度
土耳其家庭和社会服务部下属的妇女地位总局负责协调土耳其打击暴力侵害妇女行为的国家政策和战略。
土耳其对暴力侵害妇女行为持零容忍态度
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
香港火灾的救援工作进入第三天，死亡人数升至94人
据当地媒体报道,在此次事件中,至少有280人下落不明。
香港火灾的救援工作进入第三天，死亡人数升至94人
观点/评论
opinion
中国证实3名公民在塔阿边境袭击中身亡
据报道，在一起发生在塔吉克斯坦哈特隆省的袭击事件中使用了从阿富汗发射的装有手榴弹的无人机。袭击造成一人受伤。
中国证实3名公民在塔阿边境袭击中身亡
更多
乌克兰：不会放弃领土
政治
COP30 闭幕未能就逐步淘汰化石燃料做出明确承诺
美国坚称其乌克兰和平计划并非俄罗斯的"愿望清单"
特朗普表示美国的28点乌克兰和平计划并非最终方案
G20 领导人峰会在南非开幕
视频
以色列释放被拘留数月的加沙医生哈姆斯
00:06
以色列占领军在杰宁处决两名巴勒斯坦人
00:50
以色列对被占领的约旦河西岸北部发动大规模袭击
00:38
两名国民警卫队员在白宫附近遭枪击
00:30
香港一住宅区发生火灾
00:28
精选故事
土耳其谴责塞浦路斯希腊族地区与黎巴嫩签署海上边界协议
播客
每日简报|2025年11月28日
04:26
土耳其高中生凭借获奖物理项目在欧洲核子研究中心创造历史"
09:26
塑料危机中受阻的全球协议
07:35
突厥国家寻求统一字母
11:07
奥斯曼帝国的希贾兹铁路能再次为朝圣者提供服务吗？
11:24
探索
土耳其：“在讨论部署士兵之前，必须先实现俄乌停火”
委内瑞拉禁止此前因美国安全警告而暂停运营的航空公司入境
香港住宅区火灾死亡人数达55人
教宗利奥十四世首次外访对土耳其进行
特朗普与习近平会晤后呼吁日本缓和对台表态
俄罗斯：在与乌克兰达成的解决方案的关键点上不会让步
暴雨导致加沙数千人失去住所
埃尔多安因土耳其对巴勒斯坦的人道援助获颁世卫组织欧洲奖
土耳其：以色列必须立即停止在加沙的停火违规行为
阿尔及利亚总统： “以色列的侵略不会终结巴勒斯坦”
土耳其与巴基斯坦签署能源勘探协议
香港住宅小区火灾死亡人数升至44
埃尔多安：7万亿美元清真市场提振行业未来预期
以色列袭击约旦河西岸平民区
中国呼吁加沙永久停火，敦促国际社会采取更有力行动