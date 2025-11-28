政治
以色列袭击大马士革郊区的贝特金镇，造成12人死
当地媒体报道称，由于以色列对大马士革郊区的贝特金恩及其附近地区发动进攻，导致多个家庭流离失所。
德国: 欧盟国防计划应包括"地缘战略伙伴"土耳其
德国外交部长瓦德普尔承诺与安卡拉加强合作，表示欧盟173亿美元的联合国防采购计划应包括土耳其等关键北约伙伴以及英国。
土耳其对暴力侵害妇女行为持零容忍态度
土耳其家庭和社会服务部下属的妇女地位总局负责协调土耳其打击暴力侵害妇女行为的国家政策和战略。
香港火灾的救援工作进入第三天，死亡人数升至94人
据当地媒体报道,在此次事件中,至少有280人下落不明。
中国证实3名公民在塔阿边境袭击中身亡
据报道，在一起发生在塔吉克斯坦哈特隆省的袭击事件中使用了从阿富汗发射的装有手榴弹的无人机。袭击造成一人受伤。
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
这个专门介绍Cengelkoy的三部曲系列进入了第二部分。以下是一些最有趣的古老和新兴纪念碑的故事。琴格尔科伊
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
好的气候大会，坏的气候大会：峰会外交与土耳其申办2026年气候大会
COP31 主席的合法性取决于其能力、公平性和包容性——这些正是土耳其提出自己作为可信赖和建设性东道主的依据。
巴基斯坦-土耳其关系：从精神友谊到战略伙伴关系
共和国日反思:从历史角度看土耳其的"大战略"
中国的全球治理倡议与土耳其的新世界秩序愿景相契合
一个勇敢的新世界：我们准备好将权力的缰绳交给人工智能了吗?
莫斯科感谢土耳其为俄乌和平努力提供斡旋
俄罗斯外交部发言人表示，莫斯科赞赏土耳其为与乌克兰进行对话提供平台的倡议，但指责基辅拖延谈判。
斯里兰卡、印尼和泰国遭遇致命性洪灾
救援队正在努力抵达遭遇停电和房屋淹没的重灾区，并持续开展疏散工作。
特朗普：美国将永久停止来自“第三世界国家”的移民
美国总统承诺终结“拜登接纳数百万非法移民”的做法。
乌克兰：不会放弃领土
乌克兰总统泽连斯基的高级助理叶尔马克表示，乌克兰总统不会放弃领土，因为基辅正在挑战俄罗斯的要求，并对美国提出的建议领土让步的草案提出质疑。
秘鲁前总统卡斯蒂略因企图发动政变被判11年监禁
极右翼部长本·格维尔完全支持对手无寸铁的巴勒斯坦人进行处决
秘鲁前总统维斯卡拉因腐败被判处14年监禁
越南重申支持独立的巴勒斯坦国
巴基斯坦恐怖分子杀害三名警察,与邻国阿富汗的紧张局势持续
COP30 闭幕未能就逐步淘汰化石燃料做出明确承诺
美国坚称其乌克兰和平计划并非俄罗斯的"愿望清单"
特朗普表示美国的28点乌克兰和平计划并非最终方案
G20 领导人峰会在南非开幕
以色列释放被拘留数月的加沙医生哈姆斯
以色列占领军在杰宁处决两名巴勒斯坦人
以色列对被占领的约旦河西岸北部发动大规模袭击
两名国民警卫队员在白宫附近遭枪击
香港一住宅区发生火灾
土耳其谴责塞浦路斯希腊族地区与黎巴嫩签署海上边界协议
土耳其外交部重申，该协议并不代表整个塞浦路斯，北塞浦路斯土耳其共和国公民的权利必须成为任何海上安排的核心。
播客
04:26
每日简报|2025年11月28日
09:26
土耳其高中生凭借获奖物理项目在欧洲核子研究中心创造历史"
07:35
塑料危机中受阻的全球协议
11:07
突厥国家寻求统一字母
11:24
奥斯曼帝国的希贾兹铁路能再次为朝圣者提供服务吗？
土耳其：“在讨论部署士兵之前，必须先实现俄乌停火”
委内瑞拉禁止此前因美国安全警告而暂停运营的航空公司入境
香港住宅区火灾死亡人数达55人
教宗利奥十四世首次外访对土耳其进行
特朗普与习近平会晤后呼吁日本缓和对台表态
俄罗斯：在与乌克兰达成的解决方案的关键点上不会让步
暴雨导致加沙数千人失去住所
埃尔多安因土耳其对巴勒斯坦的人道援助获颁世卫组织欧洲奖
土耳其：以色列必须立即停止在加沙的停火违规行为
阿尔及利亚总统： “以色列的侵略不会终结巴勒斯坦”
土耳其与巴基斯坦签署能源勘探协议
香港住宅小区火灾死亡人数升至44
埃尔多安：7万亿美元清真市场提振行业未来预期
以色列袭击约旦河西岸平民区
中国呼吁加沙永久停火，敦促国际社会采取更有力行动
