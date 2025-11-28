追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间

尽管琴格尔科伊经历了土耳其历史上的动荡时期，失去了许多挚爱的邻居，但它仍然包容所有人。这个社区至今仍保持着几个世纪以来和平、宁静与​​共存的文化。