伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
这个专门介绍Cengelkoy的三部曲系列进入了第二部分。以下是一些最有趣的古老和新兴纪念碑的故事。琴格尔科伊
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
这家土耳其公司目前位列世界顶尖企业之列，其开发的尖端国防技术远销世界各地。
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
尽管琴格尔科伊经历了土耳其历史上的动荡时期，失去了许多挚爱的邻居，但它仍然包容所有人。这个社区至今仍保持着几个世纪以来和平、宁静与共存的文化。
伏击本在预料之中，但特朗普与马姆达尼的会晤却在纽约揭示了即将形成的联盟。
与预期的激烈交锋相反，纽约市长当选人佐兰·马姆达尼与美国总统唐纳德·特朗普在白宫的会谈进行得很融洽，特朗普对这位34岁的政治新秀赞誉有加。
时光中的步伐：土耳其的吕基亚之路，为渴望自我探索的人们提供了一次机会
这条被誉为世界上最美的徒步路线，将大自然最美的姿态展现在眼前：春天为这条路线注入生机，秋天让它归于宁静，而冬天则用淡雅的光芒装点群山。
美国将世界最大的航空母舰派到委内瑞拉附近的水域，这意味着什么?
随着美国海军最先进的航空母舰“杰拉尔德·R·福特”号抵达委内瑞拉附近海域，华盛顿加强了在该地区的军事存在。TRT World就美国下一步计划采访了外交政策专家。
图片报道：巴勒斯坦与巴斯克地区之间的比赛演变成一场对巴勒斯坦人的强大声援活动
土耳其部长就经济学家称之为“技术封建主义”的人工智能“统治”发出警告
阿尔泰坦克标志着土耳其国防实力和全球目标的新纪元
埃尔多安总统启程访问海湾三国
土耳其国家领导人访问科威特、卡塔尔和阿曼突出了安卡拉深化经济联系的努力，同时应对从加沙到海湾地区的区域安全挑战。
土耳其高中生在欧洲核子研究中心(CERN)凭借获奖的物理项目创造历史
来自伊斯坦布尔卡加洛卢阿纳托利亚高中的一组学生，作为CERN"学校光束线"国际竞赛的五支获胜团队之一，成为土耳其首支获此殊荣的团队。
如果您错过：社交媒体可能是通往幸福的关键
心理学家警告称，在社交媒体上将自己与他人进行比较会对心理健康产生影响，而一个新兴的概念正在帮助人们重新掌控自己的时间、平静和生活。
正确选择：突厥国家寻求统一的字母
在第十二届突厥国家组织峰会上，各国领导人推出了由34个字母组成的突厥语通用字母表，旨在统一突厥语、加强文化联系、促进数字创新。
苏丹: 为何平行政府比僵局的战争更危险
苏丹准军事组织快速支援部队及其盟友在苏丹组建平行政府,这预示着这个国家将面临更加严峻的局势,因为它已经陷入世界最严重的人道主义危机之中。
苹果公司50亿美元的稀土交易能否帮助美国摆脱对中国的依赖?
苹果公司的这一举措表明美国工业对中国的依赖程度正在降低, 但要彻底减少中国在稀土元素市场的主导地位, 仍然是一个漫长且不确定的过程。
欧盟对土耳其签证决定：真正改革还是象征性姿态?
欧盟为土耳其公民推出的新申根签证便利化措施被视为进步,但批评人士警告,这可能为时已晚,而且缺乏真正带来变革的执法力度。
领导加沙巴勒斯坦抵抗运动的新哈马斯领导人埃兹丁·哈达德是谁？
勒罗伊·萨内的转会对土耳其足球很重要，为何？
从原型机到力量的象征：土耳其国产战斗机KAAN如何赢得全球信任？
土耳其成为全球经济增长的典范
PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
