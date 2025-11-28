特写
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
焦点
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
伏击本在预料之中，但特朗普与马姆达尼的会晤却在纽约揭示了即将形成的联盟。
时光中的步伐：土耳其的吕基亚之路，为渴望自我探索的人们提供了一次机会
美国将世界最大的航空母舰派到委内瑞拉附近的水域，这意味着什么?
超越新闻/标题背后
图片报道：巴勒斯坦与巴斯克地区之间的比赛演变成一场对巴勒斯坦人的强大声援活动
土耳其部长就经济学家称之为“技术封建主义”的人工智能“统治”发出警告
阿尔泰坦克标志着土耳其国防实力和全球目标的新纪元
埃尔多安总统启程访问海湾三国
土耳其高中生在欧洲核子研究中心(CERN)凭借获奖的物理项目创造历史
如果您错过：社交媒体可能是通往幸福的关键
正确选择：突厥国家寻求统一的字母
苏丹: 为何平行政府比僵局的战争更危险
苹果公司50亿美元的稀土交易能否帮助美国摆脱对中国的依赖?
欧盟对土耳其签证决定：真正改革还是象征性姿态?
优秀作者
PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因