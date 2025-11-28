土耳其
德国: 欧盟国防计划应包括"地缘战略伙伴"土耳其
德国外交部长瓦德普尔承诺与安卡拉加强合作，表示欧盟173亿美元的联合国防采购计划应包括土耳其等关键北约伙伴以及英国。
土耳其对暴力侵害妇女行为持零容忍态度
土耳其家庭和社会服务部下属的妇女地位总局负责协调土耳其打击暴力侵害妇女行为的国家政策和战略。
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
这家土耳其公司目前位列世界顶尖企业之列，其开发的尖端国防技术远销世界各地。
土耳其谴责塞浦路斯希腊族地区与黎巴嫩签署海上边界协议
土耳其外交部重申，该协议并不代表整个塞浦路斯，北塞浦路斯土耳其共和国公民的权利必须成为任何海上安排的核心。
土耳其：“在讨论部署士兵之前，必须先实现俄乌停火”
土耳其声明是在马克龙周二的讲话之后发出的,他在讲话中提出,未来的安抚部队可能包括法国、英国和土耳其的士兵。
巴基斯坦-土耳其关系：从精神友谊到战略伙伴关系
两个穆斯林国家之间的历史纽带随着时间的推移日益加深，将这两个民族在生活的各个领域紧密相连。
共和国日反思:从历史角度看土耳其的"大战略"
埃尔多安外交促成的停火：土耳其如何引导加沙和平进程
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
土耳其的能源路线图已经准备就绪
