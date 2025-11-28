文化
伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
这个专门介绍Cengelkoy的三部曲系列进入了第二部分。以下是一些最有趣的古老和新兴纪念碑的故事。琴格尔科伊
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
尽管琴格尔科伊经历了土耳其历史上的动荡时期，失去了许多挚爱的邻居，但它仍然包容所有人。这个社区至今仍保持着几个世纪以来和平、宁静与共存的文化。
时光中的步伐：土耳其的吕基亚之路，为渴望自我探索的人们提供了一次机会
这条被誉为世界上最美的徒步路线，将大自然最美的姿态展现在眼前：春天为这条路线注入生机，秋天让它归于宁静，而冬天则用淡雅的光芒装点群山。
第一夫人强调需要建立新的全球愿景以巩固家庭结构
土耳其第一夫人埃米娜·埃尔多安强调人口挑战日益严峻，呼吁将家庭置于社会发展中心的全球性政策。
土耳其重新开放塞萨洛尼基阿塔图尔克故居
文化和旅游部长向穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克致敬,表彰他维护共和国及其未来,同时该博物馆展示了土耳其文化遗产,并支持土耳其-希腊友谊。
伊斯坦布尔将主办"加沙的未来"国际峰会
来自土耳其及其他48个国家200家机构的400多名参与者将探讨数百万巴勒斯坦人的迫切需求。
从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
近年来，公共卫生专家在用地理位置、人群甚至动物来命名疾病时变得更加谨慎。
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
文化盗窃：奢侈时尚挪用本土设计
随着时间的推移，宝莱坞对穆斯林的描绘已经从好变得丑陋。
