COP30 闭幕未能就逐步淘汰化石燃料做出明确承诺
草案协议未提及逐步淘汰石油、天然气和煤炭的计划，这是由于主要产油国的抵制，取而代之的是"自愿"加快气候行动。
美国坚称其乌克兰和平计划并非俄罗斯的"愿望清单"
美国参议员声称，鲁比奥部长告诉他们，这项提议并非来自美国，但卢比奥后来否认了这一点，称该提议是由华盛顿在俄罗斯人和乌克兰人的帮助下制定的。
特朗普表示美国的28点乌克兰和平计划并非最终方案
美国总统表示：“我们希望实现和平。这本应早就实现。”此前，基辅的盟友们对限制乌克兰军事活动的 该提案表示担忧。
G20 领导人峰会在南非开幕
世界各国领导人齐聚非洲，在以“团结、平等与可持续发展”为主题的G20峰会上展开为期两天的会谈。
泽连斯基评估美国为结束俄乌战争提出的计划
乌克兰总统泽连斯基警告称，如果特朗普的28点计划得到实施，乌克兰将与华盛顿决裂，他强调"我们当时(2022年)没有背叛乌克兰，我们现在也不会这样做。"
