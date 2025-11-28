国际

以色列袭击大马士革郊区的贝特金镇，造成12人死
当地媒体报道称，由于以色列对大马士革郊区的贝特金恩及其附近地区发动进攻，导致多个家庭流离失所。
莫斯科感谢土耳其为俄乌和平努力提供斡旋
俄罗斯外交部发言人表示，莫斯科赞赏土耳其为与乌克兰进行对话提供平台的倡议，但指责基辅拖延谈判。
斯里兰卡、印尼和泰国遭遇致命性洪灾
救援队正在努力抵达遭遇停电和房屋淹没的重灾区，并持续开展疏散工作。
特朗普：美国将永久停止来自“第三世界国家”的移民
美国总统承诺终结“拜登接纳数百万非法移民”的做法。
乌克兰：不会放弃领土
乌克兰总统泽连斯基的高级助理叶尔马克表示，乌克兰总统不会放弃领土，因为基辅正在挑战俄罗斯的要求，并对美国提出的建议领土让步的草案提出质疑。
秘鲁前总统卡斯蒂略因企图发动政变被判11年监禁
卡斯蒂略及其高级助手被判犯有在2022年秘鲁政治危机期间企图解散国会并夺取政权的罪行。
