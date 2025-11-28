国际
政治
土耳其
文化
特写
观点
您可以找到有关政治、时事、文化和体育的国际新闻事件。
OPINION
以色列袭击大马士革郊区的贝特金镇，造成12人死
当地媒体报道称，由于以色列对大马士革郊区的贝特金恩及其附近地区发动进攻，导致多个家庭流离失所。
莫斯科感谢土耳其为俄乌和平努力提供斡旋
俄罗斯外交部发言人表示，莫斯科赞赏土耳其为与乌克兰进行对话提供平台的倡议，但指责基辅拖延谈判。
斯里兰卡、印尼和泰国遭遇致命性洪灾
救援队正在努力抵达遭遇停电和房屋淹没的重灾区，并持续开展疏散工作。
特朗普：美国将永久停止来自“第三世界国家”的移民
美国总统承诺终结“拜登接纳数百万非法移民”的做法。
乌克兰：不会放弃领土
乌克兰总统泽连斯基的高级助理叶尔马克表示，乌克兰总统不会放弃领土，因为基辅正在挑战俄罗斯的要求，并对美国提出的建议领土让步的草案提出质疑。
秘鲁前总统卡斯蒂略因企图发动政变被判11年监禁
卡斯蒂略及其高级助手被判犯有在2022年秘鲁政治危机期间企图解散国会并夺取政权的罪行。
极右翼部长本·格维尔完全支持对手无寸铁的巴勒斯坦人进行处决
两名巴勒斯坦人在约旦河西岸被以色列军队"冷血执行"杀害,巴勒斯坦当局称此为"战争罪行"。
秘鲁前总统维斯卡拉因腐败被判处14年监禁
越南重申支持独立的巴勒斯坦国
巴基斯坦恐怖分子杀害三名警察,与邻国阿富汗的紧张局势持续
委内瑞拉禁止此前因美国安全警告而暂停运营的航空公司入境
极右翼部长本·格维尔完全支持对手无寸铁的巴勒斯坦人进行处决
两名巴勒斯坦人在约旦河西岸被以色列军队"冷血执行"杀害,巴勒斯坦当局称此为"战争罪行"。
秘鲁前总统维斯卡拉因腐败被判处14年监禁
越南重申支持独立的巴勒斯坦国
巴基斯坦恐怖分子杀害三名警察,与邻国阿富汗的紧张局势持续
委内瑞拉禁止此前因美国安全警告而暂停运营的航空公司入境
以色列袭击大马士革郊区的贝特金镇，造成12人死
当地媒体报道称，由于以色列对大马士革郊区的贝特金恩及其附近地区发动进攻，导致多个家庭流离失所。
莫斯科感谢土耳其为俄乌和平努力提供斡旋
俄罗斯外交部发言人表示，莫斯科赞赏土耳其为与乌克兰进行对话提供平台的倡议，但指责基辅拖延谈判。
斯里兰卡、印尼和泰国遭遇致命性洪灾
救援队正在努力抵达遭遇停电和房屋淹没的重灾区，并持续开展疏散工作。
OPINION
极右翼部长本·格维尔完全支持对手无寸铁的巴勒斯坦人进行处决
两名巴勒斯坦人在约旦河西岸被以色列军队"冷血执行"杀害,巴勒斯坦当局称此为"战争罪行"。
秘鲁前总统维斯卡拉因腐败被判处14年监禁
越南重申支持独立的巴勒斯坦国
巴基斯坦恐怖分子杀害三名警察,与邻国阿富汗的紧张局势持续
委内瑞拉禁止此前因美国安全警告而暂停运营的航空公司入境
极右翼部长本·格维尔完全支持对手无寸铁的巴勒斯坦人进行处决
两名巴勒斯坦人在约旦河西岸被以色列军队"冷血执行"杀害,巴勒斯坦当局称此为"战争罪行"。
秘鲁前总统维斯卡拉因腐败被判处14年监禁
越南重申支持独立的巴勒斯坦国
巴基斯坦恐怖分子杀害三名警察,与邻国阿富汗的紧张局势持续
委内瑞拉禁止此前因美国安全警告而暂停运营的航空公司入境
特朗普：美国将永久停止来自“第三世界国家”的移民
美国总统承诺终结“拜登接纳数百万非法移民”的做法。
乌克兰：不会放弃领土
乌克兰总统泽连斯基的高级助理叶尔马克表示，乌克兰总统不会放弃领土，因为基辅正在挑战俄罗斯的要求，并对美国提出的建议领土让步的草案提出质疑。
秘鲁前总统卡斯蒂略因企图发动政变被判11年监禁
卡斯蒂略及其高级助手被判犯有在2022年秘鲁政治危机期间企图解散国会并夺取政权的罪行。
加载更多
1x
00:00
00:00