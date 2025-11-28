加沙战争
以色列议会推进针对巴勒斯坦人的死刑法案
极右翼政府推行针对巴勒斯坦囚犯和外国媒体引发争议的措施，批评人士警告这加深了专制主义。
以色列不顾停火在加沙地区拆除巴勒斯坦人的房屋并对汗尤尼斯发动空袭
自10月11日生效的停火协议以来，以色列军队继续违反协议，犯下更多暴行。
以色列建造新的非法定居点
据阿尔-拜达尔游牧权利组织称，非法定居者在阿纳塔以东的阿布加利亚和阿拉阿拉部落社区附近建立了临时构筑物，开始设立前哨站。
哈马斯: 我们不会投降
哈马斯团体敦促调解人确保停火协议得以维持并阻止以色列试图利用此协议的行为。该团体计划归还2014年被俘的以色列士兵哈达尔·戈尔丁的遗体。
非法以色列定居者在希伯伦南部窃取橄榄收成并破坏树木
在被占领的约旦河西岸马萨费尔亚塔地区，武装定居者偷窃收成、破坏树木，与此同时，以色列发出新的通知，宣布其决定占领伯利恒以南的巴勒斯坦土地。
特朗普表示国际稳定部队将"很快"部署到加沙地区
美国总统唐纳德·特朗普在白宫与五个中亚国家领导人举行的活动上说：“加沙的情况非常好。”
