联合国秘书长与叙利亚总统讨论政治过渡和区域合作问题
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调，在双方寻求加强联合国与叙利亚合作的过程中，包容性对话和广泛参与的重要性。
欧盟领导人会见沙拉以讨论叙利亚问题
欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔和欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，他们致力于增加政治对话，并支持叙利亚的社会经济复苏。
以色列军队再次侵犯叙利亚主权
叙利亚国家媒体称,以色列军车队通过Turnejeh向Hader方向移动,另一支车队则向库奈特拉南部乡村地区挺进。
土耳其正在监督由 YPG 领导的 SDF 融入叙利亚军队的情况
土耳其当局重申将应叙利亚的要求提供培训、咨询和技术援助的承诺。
叙利亚当局在安全护送下从斯韦达撤离德鲁兹人
致命的冲突发生后，由五辆大巴组成的车队离开了苏韦达，德鲁兹派战士和贝都因部落成员之间的停火协议仍然脆弱。
叙利亚将于9月举行议会选举
叙利亚最高选举委员会周六会见了总统艾哈迈德·沙拉，向其介绍了在与叙利亚各界磋商后对临时选举法做出的重大修改。
