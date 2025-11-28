财经与科技

财经与科技

土耳其国防企业开发救生无人机用于自然灾害
土耳其高载荷货运无人机在越南被困洪水受害者空中救援行动中的重要性凸显后引起世人的关注。
土耳其国防企业开发救生无人机用于自然灾害
惠誉上调土耳其银行评级
该机构指出，近期银行评级上调反映出经营环境的改善以及政府支持力度增强。
惠誉上调土耳其银行评级
英伟达CEO表示中国将"赢得人工智能竞赛"
英伟达首席执行官黄仁勋表示，包括美国和英国在内的西方国家正因对人工智能的“怀疑态度”而受到拖累。
英伟达CEO表示中国将"赢得人工智能竞赛"
OPINION
opinion
欧盟为确保稀土供应与中国开通“特殊渠道”
欧盟官员表示,布鲁塞尔正继续敦促北京加快处理剩余案件的进度,同时努力多元化供应。
欧盟为确保稀土供应与中国开通“特殊渠道”
土耳其部长就经济学家称之为“技术封建主义”的人工智能“统治”发出警告
在 TRT 世界论坛上，发言者强调了在中美主导、制度僵局和性别差距日益扩大的情况下，对人工智能进行合乎道德的管理的必要性。
土耳其部长就经济学家称之为“技术封建主义”的人工智能“统治”发出警告
美联储2025年第二次降息，基准利率下调25个基点
此次降息将目标区间从3.75%至4%之间进行调整,符合预期。
美联储2025年第二次降息，基准利率下调25个基点