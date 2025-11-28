华人世界

香港火灾的救援工作进入第三天，死亡人数升至94人
据当地媒体报道,在此次事件中,至少有280人下落不明。
中国证实3名公民在塔阿边境袭击中身亡
据报道，在一起发生在塔吉克斯坦哈特隆省的袭击事件中使用了从阿富汗发射的装有手榴弹的无人机。袭击造成一人受伤。
香港住宅区火灾死亡人数达55人
警方已拘捕三人涉嫌"过失杀人"，而香港反腐机构正对该装修项目展开调查。
特朗普与习近平会晤后呼吁日本缓和对台表态
中国国家主席习近平因日本首相的评论而愤怒，他在与特朗普的电话通话中花费了近一半的时间来强调北京对这个自治岛屿的主张。
香港住宅小区火灾死亡人数升至44
据报道，被送往医院的人中有45人仍处于危重状态。
中国呼吁加沙永久停火，敦促国际社会采取更有力行动
习近平主席表示,加沙战后的治理和重建必须遵循"巴勒斯坦人治理巴勒斯坦"的原则,尊重巴勒斯坦人民的意愿。
