伊斯坦布尔的肖像：琴格尔科伊，古迹中的故事
这个专门介绍Cengelkoy的三部曲系列进入了第二部分。以下是一些最有趣的古老和新兴纪念碑的故事。琴格尔科伊
巩固革命：土耳其国防巨头阿塞尔桑公司诞生于禁运时期，如今迎来50周年庆。
这家土耳其公司目前位列世界顶尖企业之列，其开发的尖端国防技术远销世界各地。
追寻伊斯坦布尔的足迹：在琴格尔科伊，失落的悲情与永不消减的爱之间
尽管琴格尔科伊经历了土耳其历史上的动荡时期，失去了许多挚爱的邻居，但它仍然包容所有人。这个社区至今仍保持着几个世纪以来和平、宁静与​​共存的文化。
伏击本在预料之中，但特朗普与马姆达尼的会晤却在纽约揭示了即将形成的联盟。
与预期的激烈交锋相反，纽约市长当选人佐兰·马姆达尼与美国总统唐纳德·特朗普在白宫的会谈进行得很融洽，特朗普对这位34岁的政治新秀赞誉有加。
时光中的步伐：土耳其的吕基亚之路，为渴望自我探索的人们提供了一次机会
这条被誉为世界上最美的徒步路线，将大自然最美的姿态展现在眼前：春天为这条路线注入生机，秋天让它归于宁静，而冬天则用淡雅的光芒装点群山。
